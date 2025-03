Seachtain na Gaeilge 2025 – Gach ag Tarlú – All Happening in Clondalkin

TÁ SHEACHTAIN na Gaeilge linn. Beidh go leor ag tarlú idir seo agus Lá le Pádraig. In Aras Chrónáin, D22X856, Cluain Dolcáin an deireadh seachtain seo ag teacht beidh Dianchúrsa Gaeilge le Ray Mac Manus Aoine 7ú (7-9pm) agus Satharn 8ú Márta (10a.m.-4pm).

Seo é do sheans feabhas a chur ar do Cúpla Focal trídbheith páirteach sa cúrsa taitneamhach seo.

Cláraigh Inniu ar https://araschronain.ie Ar an Satharn beag seo, 8ú Márta, ag tosú ag 8.00p.m. beidh GIG SnaGÁCT le KILA, ceann de buaicphointí SnaGACT gach bliain.

Ná déan dearmad ar na himeachtaí rialta gach seachtain in Áras Chrónáin, Caife le Cairde gach Aoine ag ó 10.30a.m. go 12.30p.m.

Saor in aisce, ceol, amhrán, comhrá agus cairde.

Chomh maith le sin bíonn seisiúin ceoil gach oíche Dhéardaoin, Aoine, Satharn agus Domhnach ó 8.30p.m. bíonn fáilte roimh chách; Cluichí Cártaí I nGaeilge gach dara Mháirt; Rang Rince Seite oíche Mháirt le Jim Monaghan ó 7pm; Ranganna Gaeilge oíche Chéadaoin ó 7-9pm, agus Ranganna Ceol gach oíche Dhéardaoin.

Le haghaidh tuilleadh eolas ar imeachtaí SnaGÁCT téigh chuig https://araschronain.ie le haghaidh clár iomlán.

Ná déan dearmad, úsáid an méid Gaeilge agus is féidir leat: Gach Lá, Gach Áit le Gach Duine. ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Slán’ agus iad a úsáid Gach lá, Gach áit le Gach duine. Conas atá tú? (KU-NISS A-THAW 2?) How are you? Go raibh maith agat.

(GUH REV MOH A-GUT) Thank you. Slán! (SLAWN!) Goodbye!

Tabhair aire agus fan slán. Seachtain na Gaeilge is with us.

There will be so much happening between now and St. Patricks Day.

In Áras Chrónáin in Clondalkin this coming weekend will be a Fun Intensive Spoken Irish Course / Dianchúrsa Gaeilge with Ray Mac Manus Aoine/Friday 7th (7-9pm) agus Satharn/Saturday 8th March / Márta (10a.m.-4pm).

This is a great chance for you to improve your spoken Irish by partaking in this enjoyable weekend course.

Register today at https://araschronain.ie to avoid disappointment.

This Saturday, 8th March, we have one of the highlights of SnaGÁCT each year , starting at 8.00p.m. we have the fantastic KILA in concert.

Don’t forget the regular events that take place weekly at Aras Chrónáin where everyone is welcome.

Caife le Cairde every Friday Morning, Free, Songs, Tines, Chat and Friends.

Also there are wonderful traditional Irish music serssions every Thursday, Friday, Saturday and Sunday evenings from 8.30p.m.; A Game of Cards in Irish every second Tuesday from 8pm; Dancing Classes with Jim Monaghan every Tuesday evening from 7.00p.m.; Spoken Irish Classes every Wednesday evening 7-9pm; and Music Classes every Thursday night.

For more information about these wonderful events for everyone, go to https://araschronain.ie

Don’t forget to try and use your cúpla focal of Irish for the next few days: Gach Lá / Every Day, Gach Áit / Everywhere, Le Gach Duine / With Everyone. ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Slán’ agus iad a úsáid Gach lá, Gach áit le Gach duine.

Conas atá tú? (KU-NISS A-THAW 2?) How are you? Go raibh maith agat. (GUH REV MOH A-GUT) Thank you. Slán! (SLAWN!) Goodbye!