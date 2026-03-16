Seachtain na Gaeilge: Paráid ar siúl i dTamhlacht, i gCluain Dolcáin, i Leamhcán agus i 4 Cheantar
Paráid Leamhcáin
Is é Liam Cullen ó Chrois Dhearg Lucan Ard-Mharascal paráid Lá Fhéile Pádraig Lucan 2026 ar an 17 Márta.
Tá an tUasal Cullen i láthair ag gach paráid a tionóladh sa sráidbhaile ó 1991 i leith agus tá sé ag obair chun sábháilteacht gach duine a bhí páirteach a chinntiú, ó lucht féachana go rannpháirtithe.
Tá aithne ag Caroline Brady, eagraí na paráide, ar Liam le roinnt blianta fada agus mhol sí a chuid oibre chun a chinntiú go n-éiríonn go réidh leis an bparáid gach bliain.
Dúirt Brady gur ómós cuí é Liam a onóiriú mar Ard-Mharascal d’fhear a chuidigh le Lucan a dhéanamh ina áit níos sábháilte, níos láidre agus níos ceangailte.
“Léiríonn Liam gach rud a seasann an pharáid seo dó – seirbhís, pobal agus leanúnachas.
“Tríd an gCrois Dhearg agus an pharáid, thug sé aire chiúin do ghlúnta daoine i Lucan.”
Paráid na Ceithre Cheantar i Ráth Cúil
Tabharfaidh paráid Lá Fhéile Pádraig do Teach Saggard, Ráth Cúil, Newcastle agus Brittas léargas ar an taobh fiáin de na grúpaí pobail agus na heagraithe iomadúla atá páirteach.
Beidh Ard-Mharascal Christy McDonald i gceannas ar an bparáid i mbliana, duine suntasach in Ionad Pobail Ráth Cúil agus a bhí páirteach go mór sa saol áitiúil le blianta beaga anuas.
Tabharfaidh an pharáid aghaidh ó Rathlawns, Ráth Cúil in aice le Scoil Phobail an Teaghlaigh Naofa ag 1:30pm ar an 17 Márta agus bogfaidh sí síos an Phríomhshráid, thar Avoca agus Bóthar Fitzmaurice, isteach i Springbank agus Bóthar an Mhuilinn agus ansin ar aghaidh isteach i Saggart sula gcríochnóidh sí ag club CLG Naomh Muire.
Paráid Thamhlachta
Beidh an t-iar-chomhairleoir agus TD Charlie O’Connor i gceannas ar na féilte mar Ard-Mharascal do Pharáid Lá Fhéile Pádraig Thamhlachta. “Is mór an onóir é, agus aitheantas ar mo chuid iarrachtaí pobail,” a dúirt sé.
“Tá iarrachtaí pobail ollmhóra ar siúl ar fud Thamhlachta agus is deis iontach í Paráid Lá Fhéile Pádraig chun é sin a thaispeáint.”
Tá paráid 2026 á heagrú ag Coiste Comhairleach Féile na comhairle don dara bliain as a chéile, rud a gheallann lá eile nach féidir a shamhlú a bheith againn, lán le dathanna, cultúr agus spiorad pobail.
Ag cur leis an rath a bhí ar pharáid na bliana seo caite, tá limistéar tiomnaithe atá cairdiúil do theaghlaigh á thabhairt isteach ag na heagraithe, “ag cinntiú gur féidir le teaghlaigh le páistí óga taitneamh a bhaint as an gceiliúradh i suíomh sábháilte agus fáilteach”.
Paráid Chluain Dolcáin
Fógraíodh gurbh í an fuirseoir as Cluain Dolcáin, Enya Martin, an tArd-Mharascal agus beidh sí i gceannas ar cheiliúradh Lá Fhéile Pádraig i Sráidbhaile Chluain Dolcáin i mbliana.
Dúirt an fuirseoir áitiúil: “Tá áthas orm a bheith i mo Ard-Mharascal 2026 i bparáid Lá Fhéile Pádraig i mo bhaile dúchais, Cluain Dolcáin!” “I remember attending the local parade as a child, so this feels very full circle for me.”
Thug an t-eagraí Francis Timmons faoi deara, “Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh Enya Martin mar Ard-Mharascal againn do Pharáid Lá Fhéile Pádraig Chluain Dolcáin 2026…
“…Tá Enya Martin ar liosta daoine a bhí mar Ard-Mharascal againn, lena n-áirítear Ard-Mharascail roimhe seo Mary Kennedy, Colm Gavin, Mary Dardis, Tommy Keogh, Philip agus Gemma Carr, Sello agus Ard-Mharascal na bliana seo caite Thyes Kavanagh.
I measc p príomh urraitheoirí na bliana seo tá SDCC, Tower Credit Union, Carlston Windows, Emerald Project Management Ltd, Cairn Homes, Brian McElroy agus The Laurels.
I measc urraitheoirí eile pharáid na bliana seo tá teach altranais Lexington, Hibernian Insurance, The Mill Centre agus AIB Chluain Dolcáin.