Seachtain na Gaeilge: Tá Cian, réalta Bhaile Átha Cliath, ainmnithe mar Cheann Feadhna na Paráid

le Pól Ó Meadhra

Is é Cian Ó Murchú, duine de bhunú Thamhlachta agus réalta CLG, Ceann Feadhna Pharáid na Féile Pádraig Thamhlachta, atá ag teacht ar ais i ndiaidh bhriseadh sé bliana.

Imreoir Sinsearach CLG de Chuid Thomás Dáibhís, dúirt Cian gur fhás sé aníos ag féachaint ar an bparáid agus go bhfuil ‘cuimhní iontacha aige ar an lá.’

‘Is mór an onóir dom gur iarraidh orm an ról mar Cheann Feadhna Pharáid na Féile Thamhlachta. Táim ag súil go mór le bheith páirteach’ a dúirt sé.

Dúirt Méara Thamhlachta, an Comhairleoir Baby Pereppadan. ‘ Is ball iontach é Cian den phobal. Is eiseamláir é do go leor saoránach sa chontae agus tá sé tar éis ionadaíocht den scoth a dhéanamh do Thamhlacht le foireann CLG Bhaile Átha Cliath. Tá lúcháir orainn go bhfuil sé tar éis an cuireadh a ghlacadh’.

Tá an Pharáid 2025 maoinithe ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas ag freagairt d’éileamh ollmhór ón bpobal.

Tá daichead grúpa pobail tar éis clárú cheanna féin le páirt a ghlacadh sa pharáid, ina measc Buíon Mairseála Thamhlachta, scoileanna rince, clubanna spóirt, scoileanna agus an Civic Panto.

Tosóidh an pharáid ar Sheanbhóthar Bhaile Coimín in aice le OT Bhaile Átha Cliath ar 1.30 i.n. ag dul i dtreo an Dragon Inn, ansin ag bogadh síos an Phríomhshráid i dtreo an phríomhsheastáin ag Café Aon Scéal?

Ag casadh ag na soilse tráchta os comhair Bhanc na hÉireann, rachaidh sé síos Bóthar na nGlas Chnoc ansin agus críochnóidh sé ag OT Bhaile Átha Cliath os comhair CL Thamhlachta

Reáchtáladh an Pharáid dheireanach Lá Fhéile Pádraig Sráidbhaile Thamhlachta in 2019, agus b’éigean paráid 2020 a bhí beartaithe sa tSráidbhaile a chur ar ceal de dheasca phaindéim an Choróinvíris.