Siúlóid 5k do Archie agus Lá Spraoi Clainne Scoil Santain

BÍ LINN le raon 5km a shiúl le Pobal Thamhlachta Dé Domhnaigh beag seo, 8 Meitheamh, ar son Archie óg.

Le do thacaíocht, cuirfimis airgead i dtreo cóireála do Archie agus é ag troid in aghaidh diostróife mhatánach Duchenne.

Beifear ag bualadh le chéile ag Scoil Santain, Bóthar na hAbhann Móire, is ag clárú ann ó 11.30 go 11.50 Tá costas €15 ar chlárú do dhaoine fásta is siúlann daoine óga saor in aisce.

Beidh uisce agus sólaistí ar fáil i Scoil Santain ina dhiaidh mar a mbeidh lá spraoi clainne ar siúl.

Le tuilleadh eolais, cuir glaoch ar 087 7709796 nó cuir r-phost chuig eolas@feachtas.ie

Join us for a 5km walk with the Tallaght community this Sunday, June 8th, in support of young Archie.

With your support, we will raise money for medical treatment for Archie as he battles Duchenne muscular dystrophy.

Meeting at Scoil Santain, Avonmore Road, with registration from 11.30 to 11.50. Registration for adults costs €15 and young people walk for free. Refreshments will be available at Scoil Santain afterwards where a family fun day is due to take place.

For more information, call 087 7709796 or email eolas@feachtas.ie Beidh Lá Clainne Scoil Santain ar siúl Dé Domhnaigh, an 8ú Meitheamh 2025, i gclós na scoile ó 1 -3 i.n. Beidh réimse leathan gníomhaíochtaí ar siúl ar an lá, lena n- áirítear; Siúlóid staire, Ealaín, Péinteáil aghaidheanna & balún, Stallaí, Cluichí, Crannchur, Ceol le DJ, Veain Uachtar Reoite, Aon Scéal?

Café, Agus go leor eile! I meas eagraíochtaí eile, beidh seastáin de chuid Fheachtas Thamhlachta, Naomh Áine CLG, chomh maith le Tomás Dáibhís CLG. Beidh an nuachtán seo, The Echo.

i láthair chomh maith! Is é an táille ná €5 do pháistí (aois 4- 12), daoine fásta saor in aisce.

Ticéid ar fáil ag geataí na scoile ar an lá. Más maith leat stalla a bheith agat don ócáid chun do chuid ceardaíochta, do chlub nó do ghnó a chur chun cinn, déan teagmháil le Múinteoir Conchúr @ 085 1521760 nó cuir r-phost chuig conchúr@scoilsantain.com

There will be a Family Fun Day at Scoil Santain, Avonmore Road, this Sunday, June 8th, 2025 from 1-3 pm.

A wide range of activities will take place, including; An historical walk, Face painting, Games, Balloon painting, Raffles, Music with DJ, Ice cream van, Aon scéal? Café.

And lots more! In addition to other organisations, Feachtas Thamhlachta youth club, St. Annes and Thomas Davis GAA clubs, will have stands.

This newspaper, The Echo, will also be represented.

Tickets will be available at the school gates on the day. A fee of €5 for children ( 4-12) adults are free.

If you would like to have a stall at the event or you would like to promote your club or business , contact Conchúr @ 085 1521760 or email conchúr@scoilsantain.com