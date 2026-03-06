Seachtain na Gaeilge: Gaeilge le Chéile in South Dublin County for Seachtain na Gaeilge
Beimid ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge ón 1-17 Márta I mbliana. Beidh imeachtaí spreagúla ar siúl in sna Leabharlanna ar fud Átha Cliath Theas agus Áras Chrónáin Ionad Cultúir i gCluain Dolcáin
“Táimid ag iarraidh níos mó deiseanna a chruthú agus a spreagadh do dhaoine an Ghaeilge a úsáid gach lá, ag tosú le rud simplí ar nós ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Slán’ agus iad a úsáid Gach lá, Gach áit le Gach duine. – Gaeilge le Chéile’, a dúirt Patrún Sheachtain na Gaeilge Bernard Dunne.
Is measc na mór imeachtaí a bhéas ag tarlú in Aras Chrónáin, D22X856, Cluain Dolcáin beidh:
Caife le Cairde ag ó 10.30a.m. go 12.30p.m. gach maidin Aoine.
Dianchúrsa Gaeilge le Ray Mac Manus Aoine 6ú (7-9pm) agus Satharn 7ú Márta (10a.m.-4pm)
GIG SnaGÁCT le KILA ar an Satharn 7ú Márta tosú ag 8.00p.m.
Bingó as Gaeilge ar an Domhnach 8ú Márta ag tosú ag 6:00p.m.
Lá Teaghlaigh ar an Satharn 14ú Márta ag tosú ag 11:00a.m.
Céilí Féile Pádraig ar an Domhnach 15ú Márta ag 8.00p.m.
Paráid Lá le Pádraig Máirt 17ú Márta ó 2:00p.m.
Agus neart imeachtaí eile don chlann ar fad, téigh chuig https://araschronain.ie le haghaidh clár iomlán.
Beidh go leor imeachtaí eile ar fud an Chontae in sna leabharlanna I mBaile Ruáin, Tamhlacht, Cluain Dolcáin, Baile Phalmar, Leamhacháin agus Cluain Dolcáin Thuaidh – cosúil le Ranganna Gaeilge ceardlanna éagsúla, seisiúin ceoil, agus ar ndóigh maidineacha chaife agus cúpla focal.
Tá Átha Cliath Theas, agus SnaGÁCT (Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas), mar ceannródaí i gcur chun cinn an feachtas ‘Gaeilge le Chéile’, trí níos mó deiseanna a chruthú agus a spreagadh do dhaoine an Ghaeilge a úsáid gach lá, ag tosú le rud simplí ar nós ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Slán’ agus iad a úsáid Gach lá, Gach áit le Gach duine.
Ná déan dearmad, úsáid an méid Gaeilge agus is féidir leat: Gach Lá, Gach Áit le Gach Duine
Don’t forget, use as much Irish as you can: Everyday, Everywhere, with Everyone.
Conas atá tú? (KU-NISS A-THAW 2?) How are you?
Go raibh maith agat. (GUH REV MOH A-GUT) Thank you.
Slán! (SLAWN!) Goodbye!
Tabhair aire agus fan slán.
We will be celebrating Seachtain na Gaeilge from 1-17 March this year. Exciting events will be taking place in Libraries across South Dublin and Áras Chrónáin Cultural Centre in Clondalkin.
“We want to create more opportunities and encourage people to use Irish every day, starting with something simple like ‘Go raibh maith agat’ and ‘Slán’ and using them Every day, Every place with Every person. – Gaeilge le Chéile’, said Irish Language Week Patron Bernard Dunne.
The main events happening in Áras Chrónáin in Clondalkin are:
Caife le Cairde ag ó 10.30a.m. go 12.30p.m. every Friday morning.
Fun Intensive Spoken Irish Course / Dianchúrsa Gaeilge with Ray Mac Manus Aoine/Friday 6th (7-9pm) agus Satharn/Saturday 7th March / Márta (10a.m.-4pm)
GIG / Concert SnaGÁCT le KILA ar an Saturday / Satharn 7th March/ Márta ag 8.00p.m.
Bingó in Irish Domhnach/Sunday 8th March ag 6:00p.m.
Lá Teaghlaigh/Family Day Satharn/Saturday 14th March 11:00a.m.
Céilí Féile Pádraig Sunday / Domhnach 15th March Márta ag 8.00p.m.
Paráid Chluain Dolcáin / Clondalkin Patricks Day Parade Máirt 17th March 2pm.
And lots more wonderful events for everyone, go to https://araschronain.ie for a full list of events.
There will be many other events across the County libraries in Ballyroan, Tallaght, Clondalkin, Palmerstown, Lucan and North Clondalkin – such as Irish Language Classes, various workshops, music sessions, and of course coffee mornings and cúpla focal.
There are lots of events taking place throughout the county, for example Spoken Irish Classes, workshops, traditional Music sessions, and of course coffee mornings where you can practice your spoken Irish ‘Cúpla Focal’ in Rua Red, Caife Aon Scéal, Cumann an Chloighthí CLG, Na Gaeil Óga, Caife Betelnut, East Village and the Libraries.
South Dublin County, and SnaGÁCT, is leading the way in the promoting the campaign ‘Gaeilge le Chéile’, by creating more opportunities and encouraging people to use and speak Irish every day, starting with the simple phrases like ‘Go raibh maith agat’ and ‘Slán, and using the theme Everyday, Everywhere with Everyone.
Ná déan dearmad, úsáid an méid Gaeilge agus is féidir leat: Gach Lá, Gach Áit le Gach Duine
Don’t forget, use as much Irish as you can: Everyday, Everywhere, with Everyone.
Conas atá tú? (KU-NISS A-THAW 2?) How are you?
Go raibh maith agat. (GUH REV MOH A-GUT) Thank you.
Slán! (SLAWN!) Goodbye!
Tabhair aire agus fan slán.